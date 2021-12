Homem é socorrido com faca na cabeça

Um homem de 24 anos teve uma faca cravada na cabeça no município de Barreiras, na região oeste da Bahia. A polícia trabalha com a hipótese de uma tentativa de homicídio. O crime aconteceu na Rua São Jorge, entre os bairros Vila Brasil e Conjunto Habitacional Rio Grande, no domingo, 26.

O homem foi socorrido em estado grave por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até o Hospital do Oeste.

A polícia ainda não tem informações sobre a autoria e motivação do crime.

Já o hospital informou que não está autorizado a divulgar informações sobre o estado de saúde dos pacientes.

