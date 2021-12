Homem é salvo por cinto de segurança após levar choque de alta tensão

Um pedreiro estava trabalhando no quarto andar de um prédio quando, acidentalmente, tocou em uma rede de alta tensão na manhã desta quarta-feira, 4. Por conta da descarga elétrica, Zenilton Gonçalves Silva, conhecido como "Denil", ficou desacordado e acabou caindo do andaime onde trabalhava. Ele foi salvo pelo cinto de segurança.

O caso aconteceu no município de Macarani (a 624 quilômetros de Salvador). A vítima deu entrada no hospital da cidade e, logo depois, transferido para o Hospital Geral de Vitória da Conquista, onde terá um atendimento especializado. Apesar do susto, de acordo o site local, ele não corre risco de morte.

