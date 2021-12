Homem é salvo após ficar preso às ferragens de caminhão emborcado em rio

Um homem foi resgatado após ficar preso às ferragens de um caminhão que virou em um rio no município de Itapicuru (a 215 quilômetros de Salvador). A vítima, apesar de ficar debaixo d'água, conseguiu fica com a boca fora da água.

De acordo com informações divulgadas na manhã deste domingo, 10, pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o resgate foi feito por quatro militares da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Nordeste.

Quando os PMs chegaram no local, dois homens, que também estavam no veículo e conseguiram se salvar, informaram a localização do companheiro, que estava preso no veículo.

Os policiais mergulharam e resgataram a vítima, cujo o nome não foi revelado.

adblock ativo