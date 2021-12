Homem é resgatado após cair em fosso de 8 metros em Barreiras

Um homem de 34 anos ficou ferido depois de cair em um fosso de 8 metros enquanto trabalhava em uma beneficiadora de grãos, na cidade de Barreiras (a 874 quilômetros de Salvador). O acidente ocorreu na tarde de segunda-feira, 27.

O homem, que não teve a identidade divulgada, trabalhava na construção quando se desprendeu do sistema de ancoragem. Na queda, a vítima machucou um dos braços e sofreu várias escoriações.

As equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local e usaram um tripé para remover o homem do fosso. Logo após o resgate, ele foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Os Bombeiros utilizaram um tripé para retirar o homem do fosso

