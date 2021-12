Homem é resgatado após cair em cisterna com profundidade de 25 metros

Um homem foi resgatado de uma cisterna com mais de 25 metros de profundidade na manhã desta quinta-feira, 4. Gilcleiton Silva Santos, 32 anos, ficou cerca de 10 horas no local.

Com ferimentos leves, ele foi levado para o Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador), para uma avaliação médica. “Ele teve algumas lesões por conta da distância até o fundo da cisterna, mas aparentemente não teve lesão grave", afirmou o sargento Roquelane, do Corpo de Bombeiros.

O bombeiro ainda informou que, “quando chegamos com o Samu, montamos o sistema e fizemos a descida. A amarração foi um pouco complicada, porque a vítima é pesada e estava dentro da água, mas no final deu tudo certo”.

O resgate – que começou por volta das 9h, quando os bombeiros foram acionados – durou aproximadamente duas horas e meia. O atendimento inicial foi feito por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o levou ao hospital.

Ainda segundo o sargento, a família da vítima informou que ele, que morava sozinho, tem histórico de esquizofrenia. "Ele se comportou muito bem e no ajudou para fazer as amarrações e não deu trabalho”, disse. As informações são do site Acorda Cidade.

