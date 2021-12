Homem é procurado após ameaçar atirar em perita do INSS

Um homem é procurado pela polícia após ameaçar atirar em uma médica 54 anos, que atua como perita do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em Eunápolis (distante a 643 km de Salvador), no extremo sul da Bahia, na sexta-feira, 4.

De acordo com o site Radar 64, a vítima afirmou que o suspeito insistia em participar da consulta de sua mãe, que almejava a concessão de um benefício. Porém, segundo normas do órgão, é proibida a presença de terceiros durante as entrevistas.

Segundo um policial, o homem passou a ameaçar a perita e afirmou que atiraria nela caso sua mãe não garantisse o benefício. O suspeito fugiu antes da chegada dos policiais. O caso será investigado pela Polícia Federal.

