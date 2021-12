Homem é preso transportando maconha dentro de caixão

Um homem foi preso na noite de quinta-feira, 4, ao tentar passar pelo posto da Polícia Rodoviária Federal na BR-116 Sul, na cidade de Feira de Santana (distante a 108 km de Salvador), conduzindo um veículo padronizado de serviço funerário.

De acordo com informações do site Acorda Cidade, os policiais que realizaram a abordagem encontraram um caixão cheio de maconha. Além disso, em diversas partes do carro, também foram achadas porções da mesma droga. O veículo tinha a placa de Campo Grande (MS).

No total, foram apreendidas cerca de 100 kg de maconha em tabletes.

