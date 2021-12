Homem é preso transportando drogas na BR-324

Um homem foi preso nesta quarta-feira, 5, após ser abordado por policiais, transportando maconha, cocaína e crack. Vanderlei Medeiros de Jesus, de 36 anos, estava em um ônibus municipal na BR-324.



O Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (GERRC) fazia uma ação em um ponto de ônibus com mais movimentação na BR-324, próximo à Brasilgás, e desconfiou do comportamento de Vanderlei, decidindo abordá-lo. Ele tentou fugir, mas foi contido.



Vanderli foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ele tinha passagem pela polícia pelo mesmo motivo no município de Mundo Novo. Atualmente estava em liberdade condicional, mas foi reconduzido ao sistema prisional.

