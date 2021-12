Homem é preso transportando 96 kg de drogas em carro na BA-026

Um homem foi preso transportando 95 kgs de maconha e um quilo de crack na BA-026, no distrito de Sussuarana, em Tanhaçu, sudoeste da Bahia. Policiais flagraram a droga dentro de uma mala e na parte interna das portas do veículos na madrugada deste domingo, 3.

Além do condutor, uma adolescente também estava no automóvel e foi apreendida. De acordo com a Polícia Militar (PM), a droga seria levada de Goiás para Feira de Santana, no Recôncavo Baiano.

Os dois foram levados para a delegacia de Brumado, onde o caso foi registrado.

