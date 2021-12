Homem é preso suspeito de violência doméstica em Teixeira de Freitas

Um homem foi preso suspeito de violência doméstica, nesta terça-feira, 2, na cidade de Teixeira de Freitas, distante 800 quilômetros de Salvador.

De acordo com a Polícia Civil, Reginaldo Rodrigues do Amaral, de 33 anos, conhecido como “Cabeção”, já havia sido preso três vezes, no ano de 2018, pelo mesmo crime.

Ele está à disposição da Justiça, custodiado na 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), com sede em Teixeira de Freitas.

adblock ativo