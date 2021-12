Homem é preso suspeito de planejar assalto que matou idoso em Amargosa

Luiz Carlos Souza Santos, conhecido como "Chicão", foi preso na segunda-feira, 13, na cidade de Amargosa (a 235 km de Salvador), no Recôncavo baiano. Ele é suspeito de planejar assalto que resultou na morte de Miguel Souza de Almeida, de 72 anos, em 2012, na zona rural da cidade.

Segundo a Secretária de segurança Pública da Bahia (SSP-BA), 'Chicão' morava com o idoso e a mulher na residência do casal, e foi o mentor do crime com outros dois comparsas.

Luiz Carlos será encaminhado para o sistema prisional da capital baiana, onde ficará à disposição da Justiça.

