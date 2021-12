Homem é preso suspeito de participar da morte de criança de 5 anos

Patrick de Souza Bezerra, 25 anos, suspeito de participar da morte de uma criança de cinco anos, foi preso em flagrante na quarta-feira, 13, horas após o crime. O caso aconteceu em Juazeiro (distante 506 km de Salvador).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o suspeito foi localizado pela Polícia Militar de Pernambuco, na orla de Petrolina, quando tentava fugir. Ele foi conduzido para o Complexo Policial de Juazeiro, onde confessou o crime.

De acordo com a coordenadora da 17ª Coorpin/Juazeiro, delegada Lígia Nunes, o crime foi premeditado. “Outro envolvido, José Alex da Silva, que conduzia a motocicleta utilizada no crime, não aceitava o fim do relacionamento com a mãe do garoto e pretendia assassinar o atual companheiro dela, que também foi atingido pelos disparos”, explicou.

Também em Juazeiro, policiais apreenderam drogas na residência de Patrick. Assim, além do homicídio contra a criança e a tentativa de homicídio contra o companheiro da mãe do garoto, ele poderá responder por tráfico de drogas.

Patrick está à disposição da Justiça. enquanto José Alex ainda não foi localizado.

