Homem é preso suspeito de liderar tráfico 'delivery' em Jequié

Pierre Ferreira Santos foi preso nesta sexta-feira, 26, suspeito de liderar um esquema 'delivery' de drogas na cidade de Jequié (a 366 km de Salvador).

De acordo com a Polícia Civil, outros três suspeitos de estarem envolvidos no esquema já haviam sido presos, na primeira fase da Operação, ocorrida no dia 16 de abril. São eles Claudio de Paula Tourinho, que guardava a droga da quadrilha em casa, Carlúcio dos Santos, o Boneco, e Júlio Cézar Oliveira Santos.

Ainda segundo a Polícia Civil, Carlúcio e Júlio Cézar eram responsáveis por distribuir a droga pra mototaxistas que realizavam a entrega aos usuários.

Pierre estava com a prisão decretada pela Justiça e, depois de ter o mandado cumprido, foi encaminhado para o sistema prisional onde os outros suspeitos permanecem custodiados, desde o dia 16.

adblock ativo