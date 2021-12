Homem é preso suspeito de furtar gado no interior da Bahia

Um homem, identificado como Josenilton Oliveira Bomfim, foi preso nesta sexta-feira, 29, suspeito de furtar gado no município de Ipiaú (distante 360 km de Salvador). Segundo informações da Polícia Civil, os animais já estavam sendo preparados para serem executados no abatedouro da cidade de Ibirataia (distante 344 km de Salvador).

Ainda de acordo com a polícia, Josenilton, vulgo 'Jó', afirmou em interrogatório que teria comprado o gado no intuito de revender. Os animais, cuja quantidade encontrada representa apenas um total do bando furtado, foram apreendidos até que seja comprovada sua procedência e propriedade.

A polícia local pede que proprietários vítimas de furto, compareçam à delegacia em Ibirataia, a partir da próxima segunda-feira, 2, para verificar se algum animal é seu.

adblock ativo