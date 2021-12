Homem é preso suspeito de fazer 'delivery' de cocaína no sul da Bahia

Um homem de 35 anos, identificado como Uilis Carlos da Silva, foi preso na noite de domingo, 8, suspeito de entregar drogas pedidas por 'clientes' através de algum meio de comunicação, conhecido como 'delivery'. O caso aconteceu no município de Santa Cruz Cabrália, localizado no sul baiano.

De acordo com informações do site RADAR 64, a polícia checou uma denúncia de que um cliente iria receber uma encomenda em uma praia do município. Os agentes foram até o local e conseguiu prender o entregador Uilis. Com ele, foram apreendidos 30 gramas de cocaína divididos em papelotes, já prontos para consumo, uma balança, uma máquina de cartão de crédito e a quantia de R$ 11 mil.

Durante a ação, foram apreendidos também um carro modelo Corolla e uma motocicleta Honda. Segundo a polícia, os veículos eram utilizados para fazer as entregas das drogas. Conhecido como Lilo, Uilis é suspeito de integrar uma organização criminosa que trafica, principalmente, cocaína, nas regiões da Orla Norte e centro do município de Porto Seguro.

Ainda conforme a polícia, os compradores das substâcias ilícitas entravam em contato pelo telefone e combinava com Uilis o local de entrega da droga. O suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

