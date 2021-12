Homem é preso suspeito de estuprar filhas de 14 anos

Um homem de 32 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso na tarde da última terça-feira, 19, suspeito de estuprar as duas filhas, de apenas 14 anos, no município de Porto Seguro (distância de 710 km de Salvador). De acordo com informações da polícia, uma das adolescentes vinha sendo abusada há quase dois anos.

Segundo o site RADAR 64, o homem já estava com prisão preventiva decretada pela 2ª Vara Crime da Comarca de Porto Seguro. As adolescentes eram irmãs de mães diferentes e moravam com o pai e com sua atual esposa.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher do município.

