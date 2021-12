Homem é preso suspeito de estuprar e asfixiar mulher em Eunápolis

Um homem foi preso suspeito de estuprar e matar a esposa asfixiada, na manhã desta segunda-feira, 11, na cidade de Eunápolis, no sul da Bahia.

De acordo com o site Radar64, Alcides Araújo de Souza, 39 anos, foi detido por volta das 9h30, pela Polícia Militar, no bairro de Santa Izabel, onde também aconteceu o crime.

Alcides é suspeito de matar Marly Landa de Jesus, 54. No local foram apreendidas algumas peças de roupa com manchas de sangue. Também havia vestígios de sangue no portão de entrada da residência e no lençol que cobria o sofá da sala.

Entenda o caso

Ainda segundo o site, Marly foi encontrada morta dentro da casa da mãe do suspeito, na tarde do último domingo, 10.

Havia marca de lesões na cabeça e de asfixia mecânica na vítima. A polícia suspeita que ainda tenha ocorrido um estupro, pois Marly estava despida abaixo da cintura.

Um mandado de prisão provisória foi expedido. As investigações terão continuidade para apurar as demais circuntâncias do crime.

