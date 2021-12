Homem é preso suspeito de estuprar criança de 9 anos em Eunápolis

Um homem identificado como Marivaldo de Jesus Alves, 34 anos, foi preso na manhã de terça-feira, 26, suspeito de estuprar uma menina de 9 anos, no município de Eunápolis (distante 653 km da capital baiana).

De acordo com informações do site Radar 64, o suspeito foi localizado na Roça do Povo, zona rural do município. Os abusos estariam ocorrendo toda semana, desde o início do ano. Ainda segundo o site, Marivaldo confessou ter cometido os abusos, mas afirmou não considerar os atos como estupro, alegando que a culpada era a vítima que, de acordo com o suspeito, dançava na frente dele.

Marivaldo está custodiado na delegacia de polícia local e, caso seja condenado, ele poderá pegar uma pena de até 15 anos.

