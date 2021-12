Homem é preso suspeito de estuprar criança de 11 anos por 15 dias

Gilvandro Silva dos Santos, 28 anos, é suspeito de ter estuprado uma menina de 11 anos, no município de Varzedo (a 194 quilômetros de Salvador). Segundo a polícia, Vando, como é conhecido, manteve relações sexuais com a criança por 15 dias.

A prisão aconteceu na tarde desta terça-feira, 12, durante uma ação conjunta das polícias Civil e Militar do município. De acordo com as investigações, ele simulava uma convivência com a menina como a de "marido e mulher". O suspeito teria aliciado a vítima até sua casa oferecendo um celular como presente.

Policiais ainda apreenderam um simulacro de um revólver calibre 38, além de duas motos com placas DPK – 0975 e DZP – 6210, ambas com chassis raspados. Segundo o homem, os veículos pertenceriam a um amigo.

Ainda conforme a polícia, ele e o amigo, que não teve o nome divulgado, são suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e de praticar assaltos na região.

O suspeito está custodiado na Delegacia Territorial de Varzedo e foi autuado pelos crimes de estupro de vulnerável e de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo.

