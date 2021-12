Homem é preso suspeito de estuprar as três filhas

Joselito Ribeiro Rebouças, 40 anos, conhecido como "Fubá", foi preso nesta quarta-feira, 16, no município de Rafael Jambeiro (a 207 km de Salvador), suspeito de estuprar as três filhas menores de idade. O caso só foi divulgado pela Polícia Civil nesta sexta-feira, 18.

De acordo com a delegada Aline Freitas, titular interina da Delegacia Territorial do município, os ataques contra as garotas teriam começado com a filha mais velha, quando esta tinha 11 anos. Depois, a filha do meio passou a sofrer os abusos com cinco anos de idade, e a terceira fugiu após o primeiro estupro.

Fubá foi autuado por crime de estupro de vulnerável contra as três filhas e já está à disposição da Justiça. Duas das três vítimas receberam guias para a realização de exames periciais.

