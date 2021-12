Homem é preso suspeito de estrangular e matar mulher em Santa Cruz Cabrália

Na noite do último domingo, 29, Maria Souza da Silva, 54 anos, foi encontrada morta com sinais de estrangulamento dentro da própria casa, no bairro Santo Antônio, localizado no município de Santa Cruz Cabrália (distância de 705,4 km de Salvador).

Valmir de Oliveira é apontado pela família como autor do crime e foi enchaminhado pela polícia local até a delegacia.O suspeito morava com a vítima há três meses e segundo familiares, o casal brigava constantemente.

Segundo informações do portal RADAR64, o suspeito prestou depoimento na manhã desta segund e o caso está sendo investigado como feminicídio.

