Homem é preso suspeito de assediar criança de 10 anos pelo WhatsApp

Um homem identificado como Flaudenilron de Sousa Campos, 52 anos, conhecido com 'Saqué', foi preso na tarde de quarta-feira, 18, no município de Jacobina, no centro-norte baiano. Ele é suspeito de assediar uma criança de 10 anos de idade, no distrito do Junco.

De acordo com informações do site Calila Notícias, Saqué teria aliciado a vítima com fim libidinoso, através do aplicativo WhatsApp, solicitando que a criança enviasse fotos íntimas. Conforme o site, o suspeito teria enviado vários áudios solicitando, insistentemente, que a vítima enviasse fotos de calcinha e sutiã.

Saqué teria enviado à criança uma foto de uma suposta adolescente de 14 anos mostrando os seios, e dizia ser sua namorada. Ainda de acordo com as informações, o suspeito marcou um encontro com a vítima, na ausência da mãe.

O homem foi preso pelos policiais do Serviço de Investigação da 16ª Coorpin. Enquadrado no Art. 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Saqué está à disposição da Justiça.

