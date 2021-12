Homem é preso suspeito de agredir a mãe em Tremedal

Um homem foi preso nesta quarta-feira, 17, suspeito de agredir a mãe, na cidade de Tremedal (a 588 km de Salvador).

O suspeito, não identificado, teria chegado em casa um dia após sair do presídio e agredido a mãe, segundo informações do Blog do Anderson.

O suspeito foi encaminhado para uma delegacia em Vitória da Conquista. Ainda não se sabe o estado de saúde da vítima.

