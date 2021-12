Homem é preso suspeito de abusar sexualmente da filha de 12 anos em Ipuaçu

Um homem de 35 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso na noite desta sexta-feira, 19, suspeito de abusar da filha de 12 anos em Ipuaçu, distrito de Feira de Santana (a 109 km de Salvador).

Segundo informações do site Acorda Cidade, o homem já vinha abusando das filhas e de duas enteadas. Em 2011, foi aberto um inquérito policial, quando ele foi acusado pela própria filha de 5 anos e as enteadas de 4 e 6 anos de abuso sexual, mas o caso foi arquivado pelo Ministério Público em 2014

Ainda conforme a publicação, cansada dos constantes abusos, a filha de 12 anos decidiu comentar a situação com colegas de escola, na última quarta,17. Elas levaram a situação até a professora, que foi até a Delegacia especializada denunciar.

A vítima foi encaminhada para realizar exames no Departamento de Polícia Técnica (DPT), que confirmou o estupro por meio de laudo. O Conselho Tutelar foi comunicado do crime e pediu a prisão preventiva do pai.

O suspeito foi detido e encaminhado ao Complexo de Delegacias, onde confessou de forma detalhada as práticas sexuais que vinha cometendo contra a filha. Ele mantinha uma arma de fogo em seu poder.

A Polícia Civil terá o prazo de 30 dias para apuração do caso, além de encaminhar o inquérito à Justiça.

adblock ativo