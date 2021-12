Homem é preso suspeito de abusar de menina de sete anos

João Batista Santos dos Reis, o Neguinho, de 30 anos, foi preso no domingo, 26, no distrito de Caldas do Jorro (a 265 km de Salvador), suspeito de abusar sexualmente de uma menina de sete anos que se banhava em uma fonte. Apesar de ter negado o crime, guardas municipais afirmaram que o homem foi visto praticando o mesmo ato horas antes.

De acordo com informações do site Acorda Cidade, a criança tamava banho com amigos e parentes numa fonte localizada na praça do Jorro quando João teria se aproximado e acariciado as suas partes íntimas. Ao perceber a ação, o tio da garota acionou a guarda municipal.

João foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado à 25ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Euclides da Cunha).

Na delegacia, o suspeito negou a acusação e disse que encostou na menina por acidente. Porém, segundo relatos dos guardas municipais, ele já teria praticado atos semelhantes no local.

