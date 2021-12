Homem é preso suspeito de abusar de criança de 10 anos

Suspeito de abuso sexual contra uma criança de 10 anos, Amilson de Oliveira Santos, 27, foi preso nesta segunda-feira, 17, em Ponto Novo (a 328 km de Salvador). Ele estava com prisão preventiva decretada.

De acordo com a Polícia Civil, o crime foi cometido no ano passado, quando parentes da vítima denunciaram o fato.

Amilson ficará detido na carceragem da 19ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), com sede em Senhor do Bonfim, onde permanecerá à disposição da Justiça.

