Homem é preso suspeito de 7 homicídios nos últimos 10 meses

Lucas Santos de Jesus, conhecido como "Carrapato", de 23 anos, suspeito de, pelo menos, sete homicídios em Camaçari nos últimos dez meses, foi preso, informou, nesta quinta-feira, 5, a Polícia Civil. Com quatro mandados de prisão preventiva em aberto, Carrapato foi flagrado na quarta-feira, 4, em Abrantes, com uma pistola ponto 40, carregada e dez munições intactas.

De acordo com a polícia, três adolescentes, com idades de 14, 16 e 17 anos, estavam na companhia de Carrapato e foram apreendidos. O de 16 anos também foi flagrado armado, portando um revólver calibre 38, com quatro munições intactas.

Os policiais encontraram ainda com o trio 20 trouxinhas de maconha, 15 pedras de crack, R$ 165 e quatro aparelhos de telefone celular.

Autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e corrupção de menores, Carrapato aguarda custodiado na 26ª Delegacia em Vila de Abrantes, a decretação de mais três mandados de prisão preventiva por homicídio.

Os adolescentes foram entregues ao Ministério Público, enquanto as armas e as drogas encaminhadas para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

