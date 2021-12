Homem é preso por tráfico e porte ilegal de arma em Juazeiro

Adailton Gonçalves da Silva, o "Nino Acerola", de 38 anos, já está no presídio de Juazeiro (distante 502 quilômetros de Salvador). O traficante foi preso na última quinta-feira, 31, após ser flagrado por policiais com meio quilo de crack, uma pistola 380, um carregador e 12 munições. A informação só foi divulgada nesta segunda-feira, 4.

De acordo com a Polícia Civil, Adailton é reincidente no tráfico de drogas. Os policiais também apreenderam com ele uma balança de precisão digital, uma motocicleta Honda Twister, celulares e a quantia de R$ 401.

A droga e todo o material apreendido foi encaminhado para a perícia, no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

