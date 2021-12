Homem é preso por tráfico de drogas em Barreiras

Jhonatha Wendell Carneiro de Souza, 25 anos, foi preso após ser encontrado com 19 papelotes de cocaína nesta sexta-feira, 28, pela equipe da RONDESP Oeste que realizava patrulhamento na Rua Machado de Assis. A apreensão ocorreu por volta das 00:30h, em Barreiras (a 864 km de Salvador).

De acordo com informações do Blog do Braga, durante a apreensão, a polícia também encontrou com o suspeito um aparelho celular da marca Samsung, uma carteira de trabalho, um título de eleitor e uma quantia de R$ 660,00.

Ainda segundo o Blog, tudo ocorreu quando a guarnição percebeu que ao se aproximar de um bar, um dos indivíduos ao ver a viatura policial saiu para a lateral do estabelecimento e dispensou uma sacola, com isso, realizaram uma busca pessoal e no perímetro constataram que dentro da sacola havia droga.

O autor foi apresentado à Delegacia de Polícia Civil

