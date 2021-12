Homem é preso por tentar estuprar menina de 11 anos

Um homem acusado tentar estuprar uma menina de 11 anos foi preso no município de Santa Rita de Cássia (distante a 870 km de Salvador). Ele foi apresentado pelos policiais nesta segunda-feira, 2, na 11º Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), em Barreiras.

A vítima, que seguia sozinha para escola, foi atacada quando passou pela frente da casa do suspeito, que não teve o nome divulgado. Ele derrubou a garota no chão e tentou abrir o zíper da calça, mas ela conseguiu se livrar do agressor, que ainda chegou a correr atrás dela, segundo o blog do Braga.

Testemunhas disseram que no momento do crime, o suspeito estava com uma faca. No entanto, a vítima falou que não viu a arma.

O homem já tem passagem pela polícia, ele teria cumprido pena por estupro de vulnerável. A Polícia Civil vai investigar o caso.

