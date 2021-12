Homem é preso por tentar estuprar estudante em ônibus na BA

Nilton de Oliveira Figueiredo, de 34 anos, foi preso após tentar estuprar uma estudante universitária dentro de um ônibus do transporte coletivo da cidade de Teixeira de Freitas (distante a 801 km de Salvador), nesta quarta-feira, 26.

De acordo com a delegacia da cidade, a estudante, de uma faculdade localizada no Centro da cidade, voltava para casa quando foi abordada por Nilton dentro do veículo, da Viação Santa Clara.

Na delegacia, a estudante afirmou que vinha sendo perseguida por Nilton desde o ponto em que pegou o ônibus, em frente ao Terminal Rodoviário.

Ela disse que, quando entrou no ônibus, o suspeito a acompanhou e se sentou ao seu lado. Depois, Nilton teria tirado a calça e encostado o órgão genital na estudante.

A universitária, então, se levantou e saiu correndo, chamando atenção de todos que estavam no coletivo. Passageiros que estavam no veículo detiveram Nilton até a chegada da polícia.

Ele foi conduzido para a 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, onde negou que tenha tentado estuprar a estudante. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher.

adblock ativo