Homem é preso por suspeita de furtar casa pela quarta vez

Um jovem suspeito de roubar uma casa no bairro Encanto das Águas, em Eunápolis, pela quarta vez, foi preso nesta segunda-feira, 21. Segundo a polícia, último roubo teria acontecido no domingo, 20.

Rosean Martins da Silva Oliveira, de 20 anos, foi identificado através de um vídeo registrado por câmeras de segurança. A residência pertence a um empresário, segundo informações do site Radar 64.

Ainda segundo o site, Rosean conseguiu fugir de um cerco policial feito em sua casa, mas foi encontrado em um posto de saúde no bairro Dinah Borges. O suspeito levou os policiais a uma residência na rua Antártica, onde foram recuperados parte dos itens roubados como televisões, bolsas, um secador e cheques no valor R$ 6.600. Ainda no local foram encontrados mais de um quilos de maconha, cocaína e êxtase.

Rosean informou aos policias que a residência pertencia a um homem com quem ele tinha dívida de drogas. O suspeito fou autuado em flagrante por furto qualificado. A polícia investiga o crime de tráfico de drogas do dono da residência onde foram encontrados os objetos furtados e as drogas.

Foram apreendidos mais de um quilo em drogas (Foto: Divulgação | Radar 64)

