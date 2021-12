Homem é preso por roubar R$ 97 mil da avó em Ilhéus

Edvan Barbosa Peruana Júnior foi preso nesta sexta-feira, na cidade de Ilhéus, por suspeita de planejar um assalto contra a própria avó, Valdete da Conceição Farias.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o suspeito e a avó estavam em frente à casa dela, no bairro de Brasílio, quando foram abordados por uma dupla armada com uma faca.

Os dois suspeitos entraram na casa e roubaram R$ 97 mil, fugindo logo em seguida. Ainda segundo o órgão, os próprios parentes desconfiaram de Edvan. "Com o indicativo da participação do neto, os policiais localizaram Edvan e o conduziram à delegacia, onde ele confessou a participação no roubo" disse o diretor de Polícia do Interior, delegado Flávio Góis, por meio de nota.

Durante o depoimento, o neto de Valdete indicou o esconderijo de parte do dinheiro, onde foram encontrados R$ 29 mil em um imóvel, no município de Itabuna. Além disso, Edvan também informou a participação de Alessandro Santos Sousa, para quem foram entregues R$ 40 mil. Essa última quantia foi localizada em uma casa em Ilhéus, mas Alessandro não foi encontrado.

Um terceiro suspeito de participar do crime está sendo procurado pela polícia. Ele estaria com o restante do dinheiro. Já Edvan está preso na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Ilhéus e o dinheiro apreendido foi devolvido à vítima.

adblock ativo