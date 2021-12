Homem é preso por receptação de veículo em Feira de Santana

Um homem de 47 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) suspeito de receptação de veículo em Feira de Santana (a 109 km de Salvador). O veículo que ele dirigia, um VW/Saveiro havia sido roubado em 2017 na cidade de João Pessoa, Paraíba.

Segundo informações da PRF, a prisão ocorreu após agentes fiscalizarem a picape. Na abordagem, foi verificado que os elementos identificadores do veículo possuíam indícios de adulteração, além de placas clonadas de um veículo semelhante. As originais apresentavam ocorrência de roubo na Paraíba, ocorrido em maio de 2017.

Questionado, o condutor, cuja identidade não foi revelada ,afirmou que adquiriu o veículo por meio de uma transação com um suposto empresário no município de Arco Verde, em Pernambuco. O suspeito foi encaminhado juntamente com o veículo recuperado para a Delegacia de Polícia Civil de Feira de Santana.

