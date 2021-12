Homem é preso por porte ilegal de arma em Feira de Santana

Jhonatas Santos Lima, o “Buia”, foi preso por porte ilegal de arma na terça-feira, 13, na cidade de Feira de Santana (a 109 km de Salvador).

De acordo com a Polícia Civil, Jhonatas estava próximo a um shopping, localizado no centro da cidade, com uma porção de maconha e um cachimbo. Na casa dele, os policiais encontraram o revólver.

Autuado por posse ilegal de arma, o suspeito vai passar por audiência de custódia para saber se responderá o processo em liberdade. O revólver foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

