Homem é preso por matar ex-mulher em Itaparica

Rubenício Vieira dos Santos, de 48 anos, conhecido como Pandele, foi preso nesta segunda-feira, 19, após matar a ex-mulher a golpes de faca em Itaparica, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Conforme a Polícia Civil, a vítima, identificada como Andrea de Sousa Batista, foi atingida em via pública, na localidade conhecida como Sete Portas. O agressor foi detido em um matagal, no bairro Barroca. momentos depois do crime, por investigadores da 19ª 19ª Delegacia Territorial (DT/Itaparica).

O delegado Artur Fernando Guimarães, titular da 19ª DT, informou que Rubenício não aceitava o fim do relacionamento e já havia sido preso, em setembro deste ano, por tentar matar Andrea, mas teve a prisão convertida pela Justiça em medidas restritivas.

