Homem é preso por matar ex-companheira a pauladas no norte da Bahia

Uma jovem, identificada como Graciela de Souza Dias, 21 anos, foi morta a pauladas pelo ex-companheiro na madrugada deste domingo, 27, no município de Jaguarari, no norte da Bahia. O crime aconteceu por volta das 1h40, em uma localidade conhecida como Rua do Campo.

Em nota, a Polícia Civil informou que João Bonfim da Silva, 42 anos, golpeou a vítima com um pedaço de madeira. Na delegacia, o suspeito confessou o crime e disse que não se conformava com o fim do relacionamento. Ele também declarou que antes de cometer o crime ingeriu uma certa quantidade de bebida alcoólica.

Ainda de acordo com Polícia Civil, o suspeito foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia Territorial de Senhor do Bonfim. Ele se encontra preso à disposição da justiça.

O corpo da jovem Graciela foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Juazeiro, também no norte da Bahia, para realização de necropsia e posteriormente liberação para sepultamento.

