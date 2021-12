Homem é preso por feminicídio e ocultação de cadáver na Bahia

Antônio dos Santos Borges, de 44 anos, foi preso na última segunda-feira, 9, em Santo Antônio de Jesus (distante 180 km de Salvador). Ele é acusado de matar e esconder o corpo de sua companheira Maria Damiana Santos, 55, no quintal de seu bar.

Conforme a Polícia Civil, Antônio foi localizado em uma oficina mecânica no no bairro Ernesto Melo, e conduzido para a delegacia, onde confessou ter matado a companheira, no último dia 31, com golpes de marreta, enquanto ela dormia.

A polícia informou que o suspeito tentou negar o homicídio e só confirmou depois que os policiais encontraram o celular de Damiana escondido no carro dele. Em seguida, Antônio indicou o local onde escondeu o corpo da mulher, com quem conviveu durante nove anos, e foi autuado em flagrante por ocultação de cadáver.

A investigação do caso teve início na última sexta-feira, 6, após a filha da vítima registrar ocorrência do desaparecimento de sua mãe.

Segundo o delegado Orlando Corsino, titular da DT/Santo Antônio de Jesus, quando questionado por familiares e amigos sobre a ausência de Damiana, Antônio informava que a companheira havia ido embora de casa.

O suspeito vai responder por feminicídio e ocultação de cadáver e já teve a prisão preventiva solicitada à Justiça.

