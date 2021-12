Homem é preso por estuprar sobrinha durante 8 anos em Vitória da Conquista

Um homem, identificado como Paulo César Jesus da Silva, foi preso nesta quarta-feira, 3, suspeito de abusar sexualmente da sobrinha de 14 anos, em Vitória da Conquista, no Sul da Bahia.

De acordo com o 97 news, a investigação diz que a vítima, que morava com o suspeito, era estuprada desde os seis anos de idade. De acordo com a polícia, o pai da menina foi assassinado quando ela nasceu e a mãe a abandonou depois do crime.

O suspeito foi localizado na zona rural do município, para onde fugiu após saber que uma denúncia havia sido feita à polícia. Ele foi encaminhado para o Conjunto Penal de Vitória da Conquista. O último estupro, como relata a polícia, ocorreu no dia 28 de fevereiro.

