Homem é preso por droga enterrada no quintal de casa

David Silva Souza, de 27 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas neste domingo, 8, em Eunápolis (a 648 quilômetros de Salvador). A droga estava enterrada no quintal de uma casa no bairro Alecrim I.

O suspeito permitiu a entrada dos políciais, dizendo não haver nenhuma substância entorpecente. Após ser encontrado um caderno com anotações das drogas, os agentes vasculharam o local e encontraram uma lata de leite com 115 buchas de maconha e uma trouxa de cocaína, pesando ao todo 101 gramas e o valor de R$ 24, segundo informações do site Radar 64.

O homem encaminhado para delegacia. O caso é investigado pela polícia.

adblock ativo