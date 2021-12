Homem é preso por consertar armas de criminosos em Eunápolis

A polícia de Eunápolis (a 641 quilômetros de Salvador) prendeu na noite desta terça-feira, 13, um homem acusado de realizar manutenção técnica ilegal em armas de fogo.

De acordo com informações do Serviço de Investigação da Delegacia Territorial de Eunápolis, Gedeon Ribeiro Silva, de 49 anos, realizava consertos em armamento pertencente a criminosos da região e foi preso em flagrante no bairro Gusmão.

Segundo o delegado titular de Eunápolis, Cícero Daniel Feitosa, o homem já estava sendo investigado pela polícia após denúncias de moradores da região. "Ele foi autuado em flagrante, portando um revólver e, no interior da residência, foram encontradas armas desmontadas", disse o delegado.

A polícia foi à residência do acusado e, ao se aproximar, avistou Lucas dos Santos Almeida, de 19 anos, entrando no local. Minutos depois, o jovem saiu e foi abordado pela polícia com um revólver calibre 32 e cinco munições inutilizadas.

Após a abordagem, a polícia entrou na residência de Gedeon e o flagrou realizando a manutenção de um revólver. Na casa dele, foram apreendidos um rifle de ar comprimido, um revólver desmontado e outras peças de armas.

Os homens foram autuados e conduzidos para a delegacia, onde estão à disposição da justiça.

adblock ativo