Homem é preso por cativeiro de animais silvestres em ponto comercial na Bahia

Manuel de Jesus foi preso em flagrante por crime ambiental na noite da última quinta-feira, 8 , por criação em cativeiro de dezessete animais silvestres dentro de um ponto comercial no município de Itatim (distância de 217,6 km de Salvador).

Equipes do 2º Pelotão do 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM/ Itaberaba) resgataram dentro do bar do suspeito seis cágados e 11 aves, sendo quatro da espécie 'Cardeal', três 'Coleirinhos', dois 'Papa-capins', uma 'estrelinha' e um 'Jesus Meu Deus'.

O homem foi encaminhado, juntamente com os animais para a Delegacia Territorial (DT) de Itatim, onde o caso foi registrado.

adblock ativo