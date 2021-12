Homem é preso por agressão à ex-companheira em Barra

Airton Grigório Borges foi preso na quinta-feira, 13, no município de Barra, distante a 650 km de Salvador, suspeito de ter agredido fisicamente e psicologicamente sua ex-companheira.

Conforme a polícia, a mulher denunciou que vinha sofrendo os dois tipos de violência. Além disso, a vítima revelou que era estuprada por Airton Grigório.

Ele foi encaminhado para a Cadeia Pública do município e fica à disposição da Justiça. A ação contou ainda com o apoio de policiais militares do 4º Pelotão do 7º Batalhão da Polícia Militar (BPM) de Irecê.

