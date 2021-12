Homem é preso por agredir mulher e fazer criança comer fezes

Um homem foi preso em Conceição do Jacuípe (a 100 Km de Salvador) por manter a companheira, com quem vive há dois meses, e os filhos dela em cárcere privado. Conforme o site Berimbau Notícias, a PM recebeu uma denúncia e, quando chegou na casa, encontrou a mulher e as duas crianças (um de 3 anos e outra de 6 anos) bastante machucadas.

Segundo a vítima, Maicon Alves Santos, 27 anos, mantinha todos presos na casa desde o último dia 17. Ele chegou a obrigar o menino de 3 anos a comer fezes e beber a própria urina. A menina de 6 anos também era constantemente agredida por Maicon.

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia da cidade e enquadrado na Lei Maria da Penha. O Conselho Tutelar vai acompanhar o caso.

adblock ativo