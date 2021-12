Homem é preso por agredir ex-mulher e filha na Bahia

Antônio Carlos dos Santos, 64 anos, foi preso após agredir a ex-esposa de 37 anos e uma adolescente de 17 anos. O crime aconteceu neste domingo, 10, na Travessa Rua Nova, no bairro de Clériston Andrade, em Nova Viçosa (a 935 quilômetros de Salvador).

Segundo a Polícia Militar, no momento da prisão do homem, os policiais encontraram uma pistola calibre 380, que estava dentro do veículo dele. Segundo a PM, a mulher ainda informou que havia mais armas na casa de Antônio.

Na residência do suspeito, localizada no bairro Verdes Mares, ainda em Nova Viçosa, os policiais encontraram quatro carabinas de calibres 22 e 32, seis canivetes, uma quantia de dinheiro, além de muitas munições.

Antônio Carlos foi detido e encaminhado, juntamente com o material apreendido, para a delegacia de Teixeira de Freitas (a 127 quilômetros do local do crime).

