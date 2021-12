Homem é preso por abusar das filhas em Senhor do Bonfim

Suspeito de estuprar as duas filhas, Ademir Barbosa da Silva, de 38 anos, foi preso na tarde desta quarta-feira, 18, por equipes da 19ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Senhor do Bonfim (a 382 km de Salvador), em conjunto com policiais da Delegacia Territorial (DT) daquela cidade.

A prisão de Ademir foi resultado do trabalho realizado pelo Serviço de Investigação (SI) da 19ª Coorpin. Segundo a Polícia Civil, ele tinha um mandado expedido pela Comarca do município e já está à disposição da Justiça.

A polícia ainda apura se ele cometia maus tratos contra os outros dois filhos.

adblock ativo