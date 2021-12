Homem é preso pelo mesmo crime em menos de dois meses em Paulo Afonso

Um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na cidade de Paulo Afonso, interior da Bahia, pela segunda vez em menos de dois meses, acusado de integrar uma quadrilha de roubo a pneus. O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira, 3, quando os policiais faziam ronda na BR-110, segundo nota da própria PRF.

Ao receber uma denúncia de que uma carreta havia saído de um posto de gasolina de forma suspeita, os policias foram até o local. Ao realizarem a busca pelo veículo, os agentes encontraram um caminhão parado próximo a um local conhecido como "curva da baboseira".

Ao avistarem os policiais, os homens fugiram. Ao lado do caminhão estavam 10 pneus. A polícia encontrou o motorista do veículo amarrado dentro da cabine do veículo. Ele foi libertado sem ferimentos.

Novas buscas foram realizadas, e dessa vez a PRF encontrou outro caminhão parado. No veículo, foi preso um homem de 26 anos, ele é acusado de integrar uma quadrilha de roubo a pneus. O homem é natural de Itabaiana, em Sergipe, e tinha um mandado de prisão em aberto, emitido pelo Tribunal de Justiça da Bahia, pelo crime de roubo majorado.

Ainda segundo a PRF, ele faz parte de uma quadrilha que atua em todo o nordeste, e já foi preso várias vezes por envolvimento em outros crimes. Ele foi encaminhado para a delegacia do município.

