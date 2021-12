Homem é preso na BR-101 por porte ilegal de arma

Um homem foi preso no Km 594 da BR-101 por porte ilegal de arma de fogo. O caso aconteceu na madrugada desta terça-feira, 27, no trecho da rodovia do município baiano de Camacan, no sul do estado.

O suspeito estava em um carro com quatro ocupantes quando foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). No veículo, foi encontrado um revólver calibre 38, sem munições, dentro da mochila de um dos passageiros. Quando questionado sobre a origem do revólver, o homem informou que era de sua propriedade e que usaria para defesa pessoal.

O indivíduo informou já ter cumprido pena no Conjunto Penal de Itabuna, no sul da Bahia, estando no momento em liberdade condicional. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil local.

