Homem é preso na Bahia após estuprar e engravidar filha de 14 anos

Um homem foi preso no município de Serra do Ramalho, no Oeste baiano, por estuprar e engravidar a própria filha. O crime foi cometido há dois anos, quando a vítima estava com 14 anos. O filho da adolescente tem hoje 1 ano.

Segundo informações da delegacia local, o homem - que não teve a identidade revelada - foi detido na última segunda-feira, 12, dentro de sua residência, no bairro Agrovila 22.

O crime comprovado por um exame de DNA que atestou a partenidade do homem em relação ao filho da vítima.

No mesmo dia da prisão, o homem foi encaminhado para a sede da 24ª Coorpin, em Bom Jesus da Lapa, onde ele está custodiado. Ele pode ser condenado a uma pena de 6 a 10 anos de reclusão.

