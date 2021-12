Homem é preso enquanto "mudava a aparência" para despistar

Agentes da Delegacia de Homicídios de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, prenderam um homem apontado como autor da morte de Claudio Santos Vieira, na véspera do São João. Robério Santos de Oliveira, conhecido como "Berinho", foi flagrado no bairro Águas Claras quando cortava e pintava o cabelo de loiro para despistar a identificação.

Segundo a Polícia Civil, ele confessou durante o depoimento que disparou duas vezes contra Cláudio, em frente a um bar, no mesmo bairro onde ocorreu a prisão. Berinho disse que o crime foi motivado por ciúmes da namorada.

O criminoso foi autuado por homicídio qualificado e porte ilegal de arma e foi encaminhado para o Presídio Regional de Vitória da Conquista.

